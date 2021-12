Bei Zverev ragt der Titel bei den ATP Finals heraus. Besonders der Sieg im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic war für den Deutschen der perfekte Abschluss eines erfolgreichen Tennisjahres.

Zverev erreichte unter anderem beim Masters in Paris das Finale, verlor jedoch gegen den Zweiten der Welt, Daniil Medvedev.

Bei den US Open war für Zverev im Halbfinale Endstation, 2:3 verlor er einen epischen Kampf gegen Djokovic. Und genau diese beiden Spieler sind am Ende des Jahres noch vor ihm in der Weltrangliste platziert.

Für den Deutschen geht es von Platz sieben zu Jahresbeginn hoch auf Nummer drei. Damit gehört der Hamburger seit Mai 2019 wieder zu den drei besten Tennisspielern der Welt.

Kerber verbessert sich im Ranking

Angelique Kerber hingegen erlebte ein kurioses Tennisjahr 2021.

Das Aus in der ersten Runde der French Open war ernüchternd, doch mehr und mehr spielte die ehemalige Weltranglistenerste wie in vergangenen glorreichen Zeiten. Die wohl beste Saisonleistung gelang Kerber beim prestigeträchtigen Wimbledon-Turnier in London. Im Halbfinale verlor sie jedoch einen harten Kampf gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty aus Australien.

Die letzte Überzeugung auch bei großen Turnieren um den Titel mitzuspielen fehlt der Deutschen momentan noch, doch in der WTA-Weltrangliste machte sie einen Sprung auf Platz 16 und steht damit so hoch wie letztmals im Oktober 2019. Z Jahresbeginn belegte die Kielerin Rang 25.

ATP-Weltrangliste (Stand 06.12.2021)

1. (1.) Novak Djokovic (Serbien) 11.540 Punkte

2. (2.) Daniil Medvedev (Russland) 8640

3. (3.) Alexander Zverev (Hamburg) 7840

4. (4.) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 6540

5. (5.) Andrei Rublev (Russland) 5150

6. (6.) Rafael Nadal (Spanien) 4875

7. (7.) Matteo Berrettini (Italien) 4568

8. (8.) Casper Ruud (Norwegen) 4160

9. (9.) Hubert Hurkacz (Polen) 3706

10. (10.) Jannik Sinner (Italien) 3350

11. (11.) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3308

12. (12.) Cameron Norrie (Großbritannien) 2945

13. (13.) Diego Schwartzman (Argentinien) 2625

14. (14.) Denis Shapovalov (Kanada) 2475

15. (15.) Dominic Thiem (Österreich) 2425

16. (16.) Roger Federer (Schweiz) 2385

17. (17.) Cristian Garin (Chile) 2353

18. (18.) Aslan Karatsev (Russland) 2351

19. (19.) Roberto Bautista Agut (Spanien) 2260

20. (20.) Pablo Carreno Busta (Spanien) 2230

51. (51.) Jan-Lennard Struff (Warstein) 1134

54. (54.) Dominik Koepfer (Furtwangen) 1101

82. (82.) Stan Wawrinka (Schweiz) 822

84. (84.) Daniel Altmaier (Kempen) 813

86. (86.) Peter Gojowczyk (München) 808

WTA-Weltrangliste (Stand, 06.12.2021)

1. (1.) Ashleigh Barty (Australien) 7582 Punkte

2. (2.) Aryna Sabalenka (Belarus) 6380

3. (3.) Garbine Muguruza (Spanien) 5685

4. (4.) Karolina Pliskova (Tschechien) 5135

5. (5.) Barbora Krejcikova (Tschechien) 5008

6. (6.) Maria Sakkari (Griechenland) 4385

7. (7.) Anett Kontaveit (Estland) 4351

8. (8.) Paula Badosa (Spanien) 3849

9. (9.) Iga Swiatek (Polen) 3786

10. (10.) Ons Jabeur (Tunesien) 3455

11. (11.) Anastasia Pavljutschenkova (Russland) 3076

12. (12.) Sofia Kenin (USA) 2971

13. (13.) Naomi Osaka (Japan) 2956

14. (14.) Elena Rybakina (Kasachstan) 2855

15. (15.) Jelena Svitolina (Ukraine) 2726

16. (16.) Angelique Kerber (Kiel) 2671

17. (17.) Petra Kvitova (Tschechien) 2660

18. (18.) Jessica Pegula (USA) 2650

19. (19.) Emma Raducanu (Großbritannien) 2622

20. (20.) Simona Halep (Rumänien) 2576

23. (23.) Belinda Bencic (Schweiz) 2415

37. (37.) Jil Teichmann (Schweiz) 1620

43. (43.) Viktorija Golubic (Schweiz) 1422

76. (76.) Andrea Petkovic (Darmstadt) 919

