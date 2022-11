Beim Sandplatzturnier in Paris war der 25-Jährige Anfang Juni bis ins Halbfinale gestürmt.

Dabei erlitt er mehrere Bänderrisse im rechten Fuß und musste die Runde der letzten Vier beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 nach 3:13 Stunden Spielzeit aufgeben. Seither hat Zverev kein offizielles Match mehr bestritten.

Der Gala-Abend findet am 2. Dezember im "Tannenhof Resort Spa & Sport" in Weiler im Allgäu statt. Dort wird dem Meistbietenden außerdem Zverevs signierte Mannschaftsjacke der Olympischen Spiele überreicht. In Tokio hatte Zverev als erster Deutscher die Goldmedaille im Männer-Einzel gewonnen.

(SID)

