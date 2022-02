"Die Entscheidung von Novak Djokovic hat Konsequenzen, die er natürlich akzeptieren muss. Ich glaube aber nicht, dass es gut für das Tennis ist, wenn unser bester Spieler nicht an den großen Turnieren teilnimmt", so Murray auf einer Pressekonferenz beim derzeit laufenden ATP-Turnier von Dubai

Djokovic hatte vor Kurzem bekanntgegeben, dass er auch weiterhin auf eine Impfung gegen das Coronavirus verzichte - was die Auswahl an Turnieren für den Routinier erheblich einschränkt.

"Ich habe momentan keine Wahl und werde mich an die Regeln halten müssen." Djokovic will das begrenzte Angebot aber voll ausschöpfen: "Egal, welches Turnier ich spielen kann, ich werde versuchen, in das Land zu kommen und das Turnier zu spielen."

Murray wiederum ist mit Djokovics "Entscheidung nicht einverstanden. Ich denke, es wäre viel einfacher für ihn, wenn er sich impfen lassen würde", sagte der Brite.

Murray ehrlich: "Es hat mir nicht gefallen ..."

Der Wirbel und der Umgang mit Djokovic im Vorfeld der Australian Open stieß Murray sauer auf: "Es hat mir nicht gefallen, ihn in der Situation zu sehen, in der er in Australien war. Als jemand, den ich respektiere und den ich seit meiner Kindheit kenne, konnte ich das kaum mit ansehen."

Djokovic hatte aufgrund seines Impfstatus nicht an den Australian Open teilnehmen dürfen , nach momentanem Stand dürfte der Weltranglistenerste auch bei den French Open und den US Open nicht an den Start gehen.

