Novak Djokovic hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er einer Impfung gegen das Coronavirus kritisch gegenübersteht.

Im Zuge dessen verwies der 34-Jährige auch stets darauf verwiesen, dass sein Impfstatus niemanden etwas angehe. "Zu viele Leute nehmen sich die Freiheit, um Dinge zu fragen und Personen dafür zu verurteilen", erklärte die Nummer eins der Welt. Das Thema sei reine "Privatsache".

Der Impfstatus ist allerdings ausschlaggebend dafür, ob Australien die Einreise und den Start beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres genehmigt. Einzig mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung dürfen ungeimpfte Profis im Melbourne Park aufschlagen. Djokovic bekam diese Ausnahmegenehmigung.

Seitdem überschlagen sich die Ereignisse - Eurosport.de zeichnet den Eklat nach:

Datumsangaben beziehen sich auf mitteleuropäische Zeit (MEZ)

6. Januar - Ausweisung gestoppt: Gericht entscheidet neu

Novak Djokovic erhält beim Kampf gegen seine drohende Abschiebung aus Australien einen Aufschub. Eine endgültige Entscheidung soll nicht vor einer für Montag angesetzten Gerichtsverhandlung fallen, wie ein australischer Regierungsanwalt am Donnerstag sagte.

6. Januar - Djokovic geht juristisch gegen Abschiebung vor

Djokovic wehrt sich juristisch gegen seine Abschiebung aus Australien, nachdem sein Visum wegen Nichterfüllung der Pandemie-Einreisebestimmungen von den Behörden widerrufen worden war. Der impfskeptische Serbe wurde bei seiner Ankunft von Grenzbeamten aufgegriffen und in ein Quarantäne-Hotel für Einwanderer in Melbourne gebracht.

5. Januar - Australiens Premier verteidigt die Entscheidung

Australiens Premierminister Scott Morrison verteidigt die Einreise-Verweigerung für Djokovic verteidigt. "Regeln sind Regeln, besonders, was unsere Grenzen angeht", schreibt Morrison bei "Twitter": "Niemand steht über dem Gesetz." Der Weltranglistenerste Djokovic hatte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung für für Ungeimpfte bei den Australian Open antreten wollen.

5. Januar - Serbiens Präsident Vucic schaltet sich ein

"Unsere Behörden werden alle Maßnahmen ergreifen, um die Belästigung des besten Tennisspielers der Welt in kürzester Zeit zu stoppen. In Übereinstimmung mit allen Normen des internationalen Rechts wird Serbien für Novak Djokovic, für Gerechtigkeit und Wahrheit kämpfen", so Vucic.

5. Januar - Vater von Djokovic erhebt schwere Vorwürfe

"Es ist beschämend. Abschiebung", sagt Srdjan Djokovic der serbischen Zeitung "Blic". "Ich kann nicht mit meinem Sohn reden, sie stellen ihn als Kriminellen dar. Ich habe keine Worte für alles, was sie ihm angetan haben."

6. Januar - Grenzschutz lehnt Einreise ab

Das Drama um Djokovic endet vorläufig mit einem Paukenschlag. Nach einer schlaflosen Nacht in Gewahrsam am Flughafen Melbourne bekam Serbiens Superstar offiziell mitgeteilt, dass Australien sein Visum ablehnt und ihn ausweist. Statt mit einer Ausnahmegenehmigung für Ungeimpfte bei den Australian Open aufzuschlagen, soll die Nummer eins der Weltrangliste am Donnerstag Ortszeit ausgeflogen werden.

6. Januar - Djokovic sitzt am Flughafen fest und wird befragt

Böse Überraschung bei der Einreise auf dem Tullamarine Airport in Melbourne: Djokovic wird festgesetzt. Die australischen Grenzbeamten befragen den 34-Jährigen über Nacht und widerrufen sein Visum mit der Begründung, er habe "keine angemessenen Nachweise für die Erfüllung der Einreisebestimmungen" vorgelegt.

Serbiens Präsident persönlich setzt sich ein. "Ich habe ein Telefongespräch mit Novak geführt und ihm gesagt, dass ganz Serbien bei ihm ist", schrieb Aleksandar Vucic bei Instagram. "Unsere Behörden werden alle Maßnahmen ergreifen, um die Belästigung des besten Tennisspielers der Welt in kürzester Zeit zu stoppen."

5. Januar - Djokovic zur Offenlegung der Gründe aufgefordert

Novak Djokovic soll die Hintergründe für seine medizinische Ausnahmegenehmigung offenlegen , die ihm seinen Einsatz in Melbourne bei den Australian Open ermöglichen. Das fordert Turnierdirektor Craig Tiley. "Es wäre sehr hilfreich, wenn Novak erklären würde, auf welcher Grundlage er die Ausnahmegenehmigung beantragt und erhalten hat", sagte Tiley. Auch die Politik richtet klare Ansagen an Djokovic.

Australiens Ministerpräsident Scott Morrison ließ öffentlich Zweifel an der Grundlage für die medizinische Ausnahmegenehmigung durchblicken. "Wenn diese Beweise nicht ausreichen, dann wird er nicht anders behandelt als alle anderen und sitzt im nächsten Flugzeug nach Hause", sagte der Regierungschef am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

5. Januar - Wut und Kritik in Australien

Die Ausnahmegenehmigung für Novak Djokovic schlägt in der Sportwelt, aber vor allem in Australien hohe Wellen . Vor allem die einheimischen Medien in Down Under haben wenig Verständnis für die Sonderrolle, die dem serbischen Weltranglisten ihrer Meinung nach zuteil wird.

"Regeln sind Regeln - es sei denn, man ist reich und berühmt wie Djokovic", schrieb etwa "The Age". Die "Canberra Times" kommentierte: "You've got to be Djoking... Hände hoch, wenn Sie wirklich überrascht waren, als Sie hörten, dass Novak Djokovic eine medizinische Ausnahmegenehmigung für die Australian Open erhalten hat. Leider gelten andere Regeln, wenn man ein globaler Sport-Superstar ist, selbst, wenn man keinerlei Respekt vor einem Virus gezeigt hat, mit dem in den letzten zwei Jahren fast 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt infiziert wurden."

4. Januar - Djokovic reist nach Australien ab

Am 4. Januar postete Djokovic auf Instagram ein Foto vom Flughafen mit gepackten Taschen . Gleich fünfmal tippte er auf das kleine "o" im Alphabet. "Idemooooo 22", schrieb der Rekord-Grand-Slam-Champion. Der Ausdruck lässt sich mit "auf gehts" aus dem Serbischen übersetzen. Die Message war klar: Djokovic war erleichtert, dass es klappt mit der Teilnahme an den Australian Open und die Reise nach Down Under nun beginnen konnte.

4. Januar - Ausnahmegenehmigung für Djokovic

Novak Djokovic darf nach einer langen Hängepartie nun doch an den Australian Open teilnehmen, obwohl er offenkundig nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Der Titelverteidiger bekam eine medizinische Ausnahmegenehmigung, aufgrund derer er nach Australien einreisen und beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres starten darf.

"Djokovic hat eine medizinische Ausnahmegenehmigung beantragt, die nach einem strengen Prüfverfahren unter Beteiligung zweier unabhängiger medizinischer Expertengremien erteilt wurde", hieß es in einem Statement von Tennis Australia, dem Veranstalter der Australian Open.

