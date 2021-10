In seinem Video kopiert Murray jene Szene aus der Komödie von 2004, in der Schauspielstar Will Ferrell als Ron Burgundy die kalifornische Stadt mit erfundenen fakten episch anpreist.

Beeindruckend textsicher und extrem nah am berühmten Vorbild sorgt der Olympiasieger für Begeisterung bei den Fans, die seinen Auftritt bereits mit einer sechsstelligen Zahl an Likes bewerteten.

Hier der Original-Clip aus Anchorman mit Will Ferrell:

