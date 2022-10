Andy Murray kann schon ein Scherzkeks sein.

"Als ich in Basel gelandet bin, habe ich Roger eine Nachricht geschickt und gesagt: 'Ich bin soeben in der Stadt eines der größten Sportler der Welt gelandet: Granit Xhaka'", verriet der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger der "Aargauer Zeitung".

Xhaka stammt wie Federer aus Basel - und spielt bei Murrays Lieblingsverein Arsenal eine tragende Rolle. Besonders in dieser Saison ist der Kapitän der Schweizer Nationalelf im zentralen Mittelfeld nicht wegzudenken bei den "Gunners".

Das ist natürlich auch Murray nicht entgangen, der die starken Leistungen des Fußballers als Steilvorlage für den kleinen Gag mit Federer nahm.

"Ich weiß, dass Granit Xhaka von hier ist, denn ich bin ein großer Arsenal-Fan. Xhaka spielt in dieser Saison wirklich sehr, sehr gut. Am Sonntag hat er wieder ein wunderbares Tor geschossen", so Murray im Hinblick auf das Tor des Mittelfeldspielers beim 1:1 gegen den FC Southampton