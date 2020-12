Seit fast zehn Jahren befindet sich Angelique Kerber nun schon in der Weltspitze des Damentennis. Aktuell rangiert sie auf Platz 25 in der Weltrangliste, ihre schlechteste Platzierung seit Februar 2012. Dennoch gehört die 32-Jährige damit einem erlauchten Kreis an.

Denn nur bei fünf Spielerinnen in den Top 30 steht die Zahl drei beim Alter vorne (Kvitova, Williams, Azarenka, Kerber, Riske). Es findet ein Umbruch im Damentennis statt, jüngere Spielerinnen rücken nach, wie auch Kerber erkennt. "Ich habe das Gefühl, alle meine Freunde sind schon in Rente", sagte die dreifache Grand-Slam-Siegerin im Gespräch mit der "dpa".

Auch deshalb habe Kerber in den letzten Monaten über ihr Karriereende nachgedacht. "Natürlich habe ich mir auch meine Gedanken gemacht in der Corona-Zeit und das Leben abseits der Tour zu schätzen gelernt. Die Gedanken sind natürlich da. Ich vertraue aber voll auf mein Herz und mein Gefühl", erklärte die Kielerin.

Ob die kommende Saison ihre letzte auf der Tour wird, wollte sie nicht beantworten. "Das will ich jetzt noch nicht so konkret sagen. Ich habe den Gedanken erst mal weggeschoben", so Kerber: "Aber wenn man schon mal daran gedacht hat, kann man es auch nicht löschen. Ich werde es irgendwann spüren."

Allerdings spiele die Corona-Pandemie in der Entscheidung eine wichtige Rolle. "Ich muss gucken, wie es weitergeht. Die Einschränkungen, ohne Fans zu spielen, das ist schon extrem und nimmt viel von dem, was mir an meinem Beruf Spaß macht. Das spüre ich schon auch", erklärte Kerber und ergänzte: "Wer mich kennt, weiß, wenn ich eine solche Entscheidung treffe, ist sie ganz genau überlegt."

Zuletzt hatte mit Julia Görges bereits Deutschlands zweitbeste Tennisspielerin ihre Karriere beendet.

