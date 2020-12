Für die Konkurrenz dürften diese Aussagen wie eine Drohung klingen, denn schon in diesem Jahr gehörte Thiem zu den fittesten Spielern auf der Tour. Bei den Australian Open 2020 schaffte es der damals 26-Jährige bis ins Finale und unterlag dort Novak Djokovic erst nach fünf Sätzen.

Im September holte sich Thiem dann bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. Auch dort musste er im Finale über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen. Im Endspiel von New York bezwang er Alexander Zverev nach 0:2-Satzrückstand 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Den Schläger wird er übrigens wohl erst nach Neujahr regelmäßig in die Hand nehmen. Am 13. Januar geht es dann nach Australien, wo auf ihn laut seinem Vater Wolfgang "mühsame erste zwei Wochen" warten: "Quarantäne, strenge Regeln beim Training, wieder ein Leben in der Blase."