Die 30 Jahre alte Rumänin bezwang Wiktoria Kudermetowa (Russland) 6:2, 6:3 und sammelte Selbstvertrauen für die Australian Open (ab 17. Januar) an selber Stelle.

Das zweite Vorbereitungsturnier in Melbourne gewann Amanda Anisimova aus den USA, für die 20-Jährige war es der zweite Sieg bei den Top-Profis.

Barty peilt bei den Australian Open ihren ersten Titel beim ersten Grand Slam des Jahres an. Für die Wimbledonsiegerin war der Erfolg in Adelaide der dritte Titel in ihrer Heimat.

2020 hatte sie ebenfalls in der Millionenstadt in South Australia triumphiert, 2021 gewann sie in Melbourne. Halep war im vergangenen Jahr erstmals seit 2012 ohne Titel geblieben.

(SID)

