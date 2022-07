Sie versuche einmal pro Woche auf den Golfplatz zu gehen, wenn sie die Zeit habe, erklärte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin. Es gebe aber "keine Notwendigkeit und kein Verlangen in mir, professionellen Sport zu betreiben, insbesondere Golf", sagte Barty.

"Ich liebe es, mit meinen Freundinnen und Freunden unterwegs zu sein, aber ja, das ist nichts für mich", betonte die Australierin, um noch anzufügen: "Ihr könnt einfach nicht akzeptieren, dass ich keinen Profisport mehr betreiben will."

Bereits vor zwei Jahren hatte die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt dieses Turnier für sich entschieden. Damals lag ihr Handicap bei herausragenden 3,9.

Ash Barty war auch schon im Cricket aktiv

Zuletzt stand Barty bei einem Prominenten-Turnier im Rahmen der Open Championship in St. Andrews ebenfalls auf dem Platz.Die Golf-Gerüchte kamen daher nicht überraschend.

Barty hatte sich zudem bereits einmal in einer anderen Sportart als Profispielerin versucht. Im australischen Nationalsport Cricket absolvierte das Allround-Talent im Jahr 2015 in der Women's National Cricket League einige Spiele, ehe sie 2016 ihre Rückkehr zum Tennis bekannt gab.

Doch nun soll es keinen zweiten Abstecher in einen anderen Sport geben. Stattdessen veröffentlichte Barty seit ihrem Karriereende im Frühjahr einige Kinderbücher mit dem Namen "Little Ash". Die Australierin meinte dazu vor Kurzem: "Die Förderung der Bildung von Kindern ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, und wenn ich dazu beitragen kann, neue Leser zu ermutigen, macht mich das sehr glücklich."

