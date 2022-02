Tennis

Daniil Medvedev schockiert über russischen Einmarsch in die Ukraine: "Tennis manchmal nicht so wichtig"

Daniil Medvedev äußert sich schockiert über den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Der 26-Jährige sagt nach seinem Halbfinaleinzug in Acapulco: "In diesen Momenten ist klar, dass Tennis manchmal nicht so wichtig ist." Auch die Nachricht, dass Medvedev ab Montag die Weltrangliste anführen wird, beschäftigte ihn in seinem Match. "Es war eine Achterbahnfahrt", sagt der Russe in Mexiko.

00:00:47, vor einer Stunde