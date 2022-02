Den bisherigen Rekord hatten Lleyton Hewitt (Australien) und Marcos Baghdatis (Zypern) 2008 bei den Australian Open mit einem Ende um 4:34 Uhr aufgestellt.

Ob nun aber 4:54 Uhr oder doch 4:55 Uhr in die Bücher der Sportart geschrieben wird, darüber waren sich der Turnierveranstalter in Mexiko und die ATP in ihren Angaben zunächst uneinig. Zverevs Match hatte in Mexiko erst kurz nach 1:30 Uhr Ortszeit begonnen, da die beiden vorherigen Matches in der Abendsession jeweils die Drei-Stunden-Marke geknackt hatten.

Olympiasieger Zverev, der im zweiten Satz zwei Matchbälle abwehren musste, trifft nach seinem Erfolg gegen Brooksby nun im deutschen Duell auf den Münchener Peter Gojowczyk.

"Ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe und Teil der Geschichte bin", sagte Zverev nach der denkwürdigen Partie: "Es war ein unglaublicher Kampf, ein unglaubliches Match. Ich hoffe, dass diese Woche noch viele weitere folgen werden."

Zverev und Brooksby kratzen an weiterem Rekord

Auch den Rekord des längsten Matches beim Turnier in Acapulco hätte der Olympiasieger von Tokio mit seinem Spiel gegen den 21-jährigen US-Amerikaner beinahe aufgestellt. Erst nach 3:20 Stunden siegte Zverev gegen Brooksby, der in der Weltrangliste auf Position 47 liegt. Alleine der zweite Satz hatte dabei sage und schreibe 111 Minuten gedauert.

Allerdings hatten im Spiel zuvor Grigor Dimitrov (Bulgarien) und Stefan Kozlov (USA) eine Minute länger gebraucht und stellten damit eine neue Bestmarke für das längste Spiel auf (3:21 Stunden). Dabei siegte der nachgerückte Amerikaner etwas überraschend gegen Dimitrov 7:6 (10:8), 5:7, 6:3.

(mit SID)

