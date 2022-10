Tennis

ATP Astana: Daniil Medvedev fertigt Roberto Bautista Agut ab - Russe zieht in Halbfinale ein

Daniil Medwedew gelang der Einzug in das Halbfinale der Astana Open in einem dominanten Spiel gegen Roberto Bautista Agut. Der Russe gewann locker in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:1.

00:00:45, vor einer Stunde