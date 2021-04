Tennis

ATP Barcelona: Rafael Nadal spielt Cameron Norrie eiskalt aus und zieht ins Halbfinale ein

Rafael Nadal ist beim ATP-Turnier in Barcelona souverän ins Halbfinale eingezogen. Der Spanier setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen den Briten Cameron Norrie 6:1 und 6:4 durch und bot dabei phasenweise Sandplatz-Tennis der Extraklasse an. Die Highlights im Video.

00:01:17, vor einer Stunde