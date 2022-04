Tennis

ATP Barcelona: Carlos Alcaraz überragt und zwingt topgesetzten Stefanos Tsitsipas in die Knie

Carlos Alcaraz bezwingt im Viertelfinale des ATP-Turniers in Barcelona Stefanos Tsitsipas 6:4, 5:7, 6:2. Damit macht der erst 18 Jahre alte Spanier zum ersten Mal in seiner Karriere den Sprung in die Top 10 der Weltrangliste.

