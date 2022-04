Aufgrund einer Verletzung von Mies spielten die beiden Deutschen im Jahr 2021 kein gemeinsames Doppel. Das Jahr 2022 verlief für den Coburger und den Kölner zudem eher schleppend.

Nach dem Einzug ins Achtelfinale der Australian Open in Melbourne gewannen sie in den folgenden drei Monate kein einziges Match. So war in Indian Wells, Miami und Monte Carlo bereits nach dem Auftaktspiel Endstation.

Ad

Krawietz/Mies gingen ungesetzt ins Turnier in der katalanischen Hauptstadt. Der Erfolg kam ebenso unerwartet wie zum richtigen Zeitpunkt.

Wimbledon Stich kritisiert Wimbledon-Organisatoren: "Falsches Signal" GESTERN AM 13:00

Sand gilt als der beste Belag des Vorzeigedoppels. Allerdings zogen sie auch bei den US Open in New York auf Hartplatz immerhin bereits ins Halbfinale ein.

Podcast Das Gelbe vom Ball - die neueste Folge mit Boris Becker:

Das könnte Dich auch interessieren: Stich kritisiert Wimbledon-Organisatoren: "Falsches Signal"

Irre Rückhand beim Matchball: Djokovic mit Kraftakt ins Halbfinale

Davis Cup Nach Satzrückstand: Krawietz/Pütz bringen DTB-Team in Führung 05/03/2022 AM 19:49