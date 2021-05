Tennis

ATP Belgrad - Highlights: Djokovic übersteht ungewöhnliche Schwächephase und zieht ins Finale ein

Der Serbe Novak Djokovic steht im Finale beim ATP-Turnier in Belgrad. Der Weltranglistenerste gewann das Halbfinale in seiner Heimatmetropole gegen den Slowaken Andrey Martin in drei Sätzen 6:1, 4:6 und 6:0. Die Highlights im Video.

00:01:02, vor 28 Minuten