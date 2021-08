John Millman begründete seine Teilnahme mit einer Blessur am Sprunggelenk.

Jan-Lennard Struff kassierte eine Woche nach dem ATP Masters im kanadischen Toronto das zweite Erstrundenaus nacheinander.

Der Spielbeginn am Montag im US-Bundesstaat Ohio hatte sich wegen Regenfällen verzögert.

Auch Olympiasieger Alexander Zverev (Nr. 3) schlägt in dieser Woche in der Vorbereitung auf die US Open (30. August bis 12. September) bei den Western & Southern Open in Cincinnati nach einem Freilos für die erste Runde auf.

