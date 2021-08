"Ich wollte wirklich hier spielen, aber jetzt ist der Moment, eine Entscheidung zu treffen, und das ist leider die Entscheidung, die ich getroffen habe", sagte Nadal bereits am Dienstag nach seiner Absage für das Masters in Toronto.

Am Mittwoch gaben die Cincinnati-Organisatoren bekannt, dass der 35-Jährige auch dort nicht aufschlagen werde.

Das Turnier endet am 22. August, die Zeit bis Flushing Meadows wird also knapp.

Tennis Zverev sagt für Davis Cup ab: "Bin auch nur ein Mensch" VOR 18 STUNDEN

Schon damals klagte er über Fußprobleme. Der 20-malige Majorsieger hatte nach der Halbfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic (Serbien) bei den French Open in Paris eine Pause eingelegt und das Rasen-Highlight in Wimbledon sowie die Olympischen Spiele in Tokio ausgelassen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Das ist Bullshit!" Kyrgios giftet gegen Schiedsrichterin

(SID)

"Wie dumm?" Medvedev attackiert Schiedsrichterin nach kuriosem Call

ATP Cincinnati, OH "Brauche Zeit für Erholung": Djokovic sagt Teilnahme in Cincinnati ab 10/08/2021 AM 06:25