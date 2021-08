"Was schaust du dir überhaupt an? Ich habe gesehen, wie sein Fuß das Netz berührt hat und du ahndest das nicht", bellte der frustrierte 26-Jährige in Richtung der Unparteiischen und legte sogar noch nach: "Das ist ein Witz. Das hat mir den verdammten Satz gekostet. Bullshit!"

Tatsächlich gab Kyrgios den zweiten Durchgang im Tie-Break 4:7 ab und musste sich auch im dritten Satz 4:6 geschlagen geben.

Seine zweite Erstrunden-Niederlage in Folge. Kyrgios war bereits vergangene Woche in Washington früh am späteren Finalisten Mackenzie McDonald gescheitert.

Opelka kam bei seinem Comeback-Sieg gegen den Australier auf insgesamt 22 Asse und trifft nun auf den Bulgaren Grigor Dimitrov.

