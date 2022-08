Gut eine Woche vor dem Start der US Open (29. August live bei Eurosport und discovery+ ) musste Titelverteidigerin Emma Raducanu dagegen einen Rückschlag hinnehmen.

Nach dem Erstrunden-Aus von Toronto in der Vorwoche scheiterte die Britin in Cincinnati an Lokalmatadorin Jessica Pegula in zwei Sätzen 5:7, 4:6.

In den ersten beiden Runden hatte Raducanu noch Superstar Serena Williams (USA) sowie die frühere Weltranglistenerste Viktoria Azarenka bezwungen.

Alcaraz trifft derweil nun im Viertelfinale auf den Briten Cameron Norrie.

Comeback verpatzt: Nadal verliert gegen Weltranglisten-152.

