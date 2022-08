Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte der US-Open-Champion aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York (ab 29. August) zählt der Titelverteidiger aber wieder zu den Favoriten.

Einen erneuten Dämpfer musste hingegen die Weltranglistenerste der Frauen hinnehmen. Die Polin Iga Swiatek ist beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits im Achtelfinale ausgeschieden, sie unterlag der US-Amerikanerin Madison Keys klar in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6. Nach dem Viertelfinal-Aus in Toronto vor einer Woche ist es der nächste Rückschlag für die Topfavoritin der US Open.

(SID)

