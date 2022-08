"Wenn Du eine Narbe hast, dann ist die Linie sehr dünn. Wenn die Narbe nicht genug Flexibilität hat, dann spürst Du es", erklärte der 36-Jährige, der ergänzte: "Aber Du weißt nicht, ob Du es deswegen spürst oder weil irgendetwas nicht gut läuft."

Deshalb müsse der Spanier stets auf seinen Körper Acht geben: "Du musst also in jedem einzelnen Moment aufpassen. Also werde ich anschließend wahrscheinlich ein paar Tests machen, um zu bestätigen, dass alles so bleibt, wie wir es wollen."

Er sei dennoch "positiv gestimmt". Er habe "eine Woche trainieren und jeden Tag mein Bestes geben" können. "Ehrlicherweise habe ich deutlich besser trainiert, als ich heute gespielt habe", räumte Nadal ein.

Nach einer schwierigen Zeit sei es einfacher, "die Niederlage zu akzeptieren und Borna dafür zu gratulieren, dass er besser gespielt hat", gab sich der Weltranglistendritte nach seiner Dreisatz-Niederlage als fairer Verlierer.

Comeback verpatzt: Nadal verliert gegen Weltranglisten-152.

Nadal vor US Open: "Muss in Grand-Slam-Modus schalten"

Der 23-malige Major-Sieger gab außerdem zu, dass das Turnier in Cincinnati für ihn nicht immer das beste Pflaster war.

"Aus irgendeinem seltsamen Grund hatte ich bei diesem Turnier nie das beste Gefühl, aber auf der anderen Seite fühlte ich mich hier die ganze Zeit sehr willkommen", sagte der Spanier, der immerhin 2013 beim hoch dotierten Masters-Event triumphierte.

Im Hinblick auf die anstehenden US Open (ab 29. August live bei Eurosport und discovery+ ) strebt Nadal eine deutliche Leistungssteigerung an. "Was das Training angeht, muss ich anfangen, in den Grand-Slam-Modus zu schalten und so zu trainieren, dass ich dort wettbewerbsfähig bin."

