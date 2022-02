Tennisprofi Thiem bezog in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" Stellung zu dem neuesten Rückschlag, der ihn zur Absage seiner Teilnahme am ATP-Turnier in Cordoba zwang: "Ich muss nach so langer Pause schmerzfrei sein, wenn ich auf den Platz zurückkehre. Das ist leider noch nicht der Fall." Eine Fingerverletzung bremste ihn aus.

Thiem hat sein bis dato letztes Match im Juni 2021 gegen den Franzosen Adrian Mannarino gespielt, ehe ihn langwierige Handgelenkprobleme zurückwarfen. Nun will er einige Tage pausieren und dann über seinen nächsten Schritt entscheiden.

