Das deutsche Tennisteam hat trotz einer erneuten Niederlage von Spitzenspieler Alexander Zverev beim ATP Cup sein zweites Gruppenspiel gegen Griechenland mit 2:1 gewonnen und damit die Chance auf die Viertelfinal-Teilnahme gewahrt. Am Dienstag spielt Deutschland zum Abschluss der Vorrunde gegen Kanada.

Jan-Lennard Struff mit dem 6:4, 6:1 gegen Michail Pervolarakis und die French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies mit dem 3:6, 6:3, 17:15 gegen Stefanos Tsitsipas/Pervolarakis im Doppel holten die Punkte für die Mannschaft von Teamkapitän Boris Becker.

Zverev verlor sein Einzel gegen Tsitsipas nach einer streckenweise desolaten Leistung mit 1:6, 4:6.

Becker betet Deutschland zum Sieg

"Ich vertraue meinen Jungs", sagte Team-Kapitän Boris Becker nach dem Doppel, in dem Krawietz/Mies im Champions Tiebreak schon mit 0:5 zurückgelegen hatten und gab zu:

" Ich muss ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen gebetet. "

Der ATP Cup wird bis zum 12. Januar in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen. Es geht um ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar, die Profis können zudem Punkte für die Weltrangliste sammeln. Deutschland spielt in der Gruppe F am Dienstag sein letztes Vorrundenspiel gegen Kanada.

Die Gruppenersten und zwei besten -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein, das ebenso wie Halbfinale und Finale komplett in Sydney gespielt wird.

(SID)