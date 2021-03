Tennis

ATP Doha: Tim Pütz verletzt sich mit dem Schläger selbst und muss Doppel aufgeben

Bitteres Aus für Tim Pütz in der Doppelkonkurrenz beim ATP-Turnier in Doha. Der Deutsche haut sich den Schläger an den Kopf und muss das Spiel an der Seite von Frederik Nielsen gegen Robert Farah und Juan Sebastian Cabal aufgeben.

00:01:21, vor einer Stunde