Zum Auftakt hatte es gleich zwei Niederlagen gehagelt.

Für Krawietz war es auch das letzte Match an Tecaus Seite. Der 36-Jährige war Anfang der Saison als Ersatz für Krawietz' Stammpartner Andreas Mies eingesprungen, der sich einer Knorpel-OP am Knie unterziehen musste. Der Rumäne Tecau beendet demnächst seine Karriere, "Kramies" gehen in der kommenden Saison wieder gemeinsam an den Start.

Ad

"Ich bin so glücklich, dass wir dieses Match gewonnen haben", sagte Krawietz und schwärmte von der Zeit mit Tecau: "Es war ein großes Vergnügen, mit ihm zu spielen." Der Silbermedaillengewinner von Rio sei "ein Riesenathlet und auch abseits des Courts ein sehr netter Mensch. Wir hatten viel Spaß, ich habe es sehr genossen."

ATP Finals "Man sollte die Freiheit haben...": Djokovic erneuert Impf-Skepsis VOR 2 STUNDEN

Bereits in den vergangenen beiden Jahren war Krawietz beim Saisonfinale mit Mies in der Gruppenphase gescheitert. Für den 29-Jährigen ist die Saison aber noch nicht beendet, in der kommenden Woche (ab dem 27. November) tritt er für Deutschland bei der Endrunde des Davis Cup in Innsbruck an.

Das könnte Dich auch interessieren: "Man sollte die Freiheit haben...": Djokovic erneuert Impf-Skepsis

(SID)

Muguruza gewinnt WTA-Finals gegen Kontaveit

ATP Finals, Doppel ATP-Finals-Auftakt: Krawietz verpasst Überraschung im Doppel 14/11/2021 AM 12:32