Zuvor hatte Djokovic für ihn selbst überraschend Zustimmung von Nick Kyrgios bekommen.

Der Australier, selbst zwei Mal geimpft, hatte in einem Podcast zu Wochenbeginn klargestellt, dass er es nicht befürwortet, Leute zu einer Impfung zu zwingen - besonders Sportler.

Djokovic erklärte in Turin: "Das kam unerwartet, vor allem wenn man sich anschaut, was er über mich in den letzten Jahren gesagt hat. Aber dieses Mal muss ich ihm zustimmen."

Er sei schon "immer ein Verfechter von freien Entscheidungen" gewesen und "werde diese Freiheit verteidigen, denn sie ist unentbehrlich, um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen", meinte der Weltranglistenerste weiter.

Ungeimpfte Spieler dürfen nicht nach Australien

Bleibt Djokovic bei seiner Meinung, läuft der 34-Jährige Gefahr die Australian Open (17. bis 30. Januar 2022) zu verpassen. Daniel Andrews, der Premierminister des australischen Bundesstaates Victoria, in dem Melbourne liegt, hatte vor Kurzem erneut bekräftigt, dass ungeimpfte Athleten nicht einreisen dürfen

Mittlerweile ruderte auch Kyrgios mit seinen Aussagen etwas zurück. Der Australier meinte nun: "Es geht mir vor allem um die Menschen in Melbourne, die immer wieder durch die Hölle mussten. Ich glaube, der Lockdown dauerte fast 300 Tage und die Freiheit wurde den Menschen genommen." Daher sei es einfach moralisch falsch, "Spieler aus dem Ausland einreisen zu lassen, die nicht geimpft sind".

