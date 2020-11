Tennis

ATP Finals: Djokovic sendet emotionale Botschaft an Fans

Novak Djokovic hat schon etliche Male bei den ATP Finals in London aufgeschlagen - aber noch nie fand er die Atmosphäre so seltsam wie dieses Jahr. Nach seinem Auftaktsieg gegen den Argentinier Diego Schwartzman sendete der Weltranglistenerste eine emotionale Botschaft an seine Fans

