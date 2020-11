Tennis

ATP Finals: Thiem kassiert Pleite gegen Rublev

In seinem letzten Vorrundenspiel in der Gruppe "London 2020" bei den ATP Finals in London muss Dominic Thiem gegen Andrey Rublev seine erste Niederlage hinnehmen. Speziell im ersten Satz hat der Österreicher, der bereits fürs Halbfinale qualifiziert war, gegen den stark aufspielenden Russen kaum eine Chance. Die Highlights im Video.

00:01:05, 58 angesehen, vor einer Stunde