Es waren und sind die großen Fünfsatz-Matches in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York, die dem Tennis-Sport und seinen Helden weltweite Aufmerksamkeit verschafft haben und dies noch immer tun.

Das Wimbledon-Finale im vergangenen Jahr - Novak Djokovic bezwang Roger Federer in einem epochalen Duell 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12 - ist nur ein Beispiel dafür. Es ist diese Langdistanz, die aus Tennis-Profis Sport-Ikonen formt.

"Ich würde das auf maximal drei Sätze verändern, wenn sie mich fragen", erklärte Medvedev vor wenigen Tagen in Rahmen einer Pressekonferenz bei den derzeit laufenden ATP Finals in London.

Dem 24-Jährigen ist klar, dass er da an einem Sakrileg rüttelt. "Ich weiß, dass diese Meinung nicht sehr populär ist", so der Weltranglistenvierte.

Aus Sicht von Dominic Thiem, der in dieser Saison bei den US Open erstmals eines der vier großen Events gewann, ist "alles perfekt, so wie es ist". Neuerungen? Braucht es nach Meinung des Österreichers nicht.