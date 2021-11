Besonders entscheidend sei für Alexander Zverevs Erfolgsaussichten gegen Daniil Medvedev sein erster Aufschlag. "Wenn er anfängt, ein bisschen mit dem ersten Aufschlag zu kämpfen, nicht immer freie Punkte zu bekommen, denke ich, dass Medvedev ihn durchschaut hat", erklärte Mats Wilander im Eurosport-Interview.

"Ich erwarte, dass Medvedev eine wirklich gute Chance hat, Zverev wieder zu besiegen", ergänzte Wilander. Am Samstag vor einer Woche kassierte Zverev beim Masters in Paris im Halbfinale gegen den Russen eine deutliche 2:6, 2:6-Niederlage.

Es war das zweite Duell der beiden in diesem Jahr, nachdem sie bereits im Februar beim ATP Cup in Melbourne aufeinander getroffen waren. Auch dort gewann Medvedev 3:6, 6:3, 7:5.

Insgesamt ist die Bilanz zwischen Zverev und Medvedev mit jeweils fünf Siegen in zehn Partien ausgeglichen. Doch in den vergangen vier Aufeinandertreffen setzte sich immer die aktuelle Nummer zwei der Welt durch.

Wilander warnt vor Angstgegner-Komplex: "Man hasst ihn für den Rest seines Lebens"

"Es ist wichtig für Zverev, dass das nicht immer wieder passiert, denn Medvedev ist ein harter Spieler", warnte Wilander Zverev vor dem Duell in Turin und zog einen Vergleich zu seiner eigenen Karriere: "Wenn man einmal nicht gerne gegen ihn spielt, ist es wie bei mir, wenn ich gegen Miroslav Mecir spiele. Man hasst ihn für den Rest seines Lebens."

Wilander und Mecir standen sich zwischen 1985 und 1988 elf Mal auf dem Tennisplatz gegenüber. Wilander kassierte dabei sieben Niederlagen.

Damit Zverev in den kommenden Jahren nicht eine ähnliche Negativ-Bilanz gegen Medvedev ereilt, sollte er also am besten direkt in der nächsten Woche in Turin die aktuelle Niederlagen-Serie gegen den US-Open-Champion durchbrechen.

Zunächst bekommt es Zverev bei den ATP Finals aber mit Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini zu tun. Eurosport.de berichtet von Zverevs Auftaktmatch am Sonntag ab 21:00 Uhr im Liveticker

