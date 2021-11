Tennis

ATP Finals: Andrey Rublev schlägt Stefanos Tsitsipas in Turin in seinem Auftaktmatch

ATP Finals: Andrey Rublev schlägt Stefanos Tsitsipas in nur 92 Minuten im Auftaktduell in Turin und bringt sich beim Saisonfinale in Stellung. Der Russe ist beim 6:4, 6:4 gegen den Sieger von 2018 aus Griechenland in den entscheidenden Ballwechseln am Drücker. Die beiden besten Spieler der zwei Vorrundengruppen erreichen das Halbfinale.

00:01:22, vor 2 Stunden