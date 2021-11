Tennis

ATP Finals Turin: Matteo Berrettini nach Verletzung im Auftaktmatch gegen Alexander Zverev am Boden zerstört

Nach einem starken ersten Satz gegen Alexander Zverev muss der Lokatmatador Matteo Berrettini bei den ATP Finals in Turin verletzt aufgeben. Auf der Pressekonferenz nach dem Match gegen den Deutschen ist der 25-Jährige am Boden zerstört: "Das Schlimmste, was passieren konnte, ist passiert", sagt der an Nummer sechs gesetzte Italiener. Berrettini spricht vom "schlimmsten Tag" seiner Tenniskarriere.

00:01:27, vor einer Stunde