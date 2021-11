Die besten acht Spieler des Jahres messen sich bei den ATP Finals in Turin. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas. Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud und Hubert Hurkacz kämpfen um den Titel.

Die acht Spieler sind in zwei Vierergruppen unterteilt. Die besten Zwei jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, wo es im K.o.-System weitergeht.

Heute stehen die ersten Matches auf dem Programm. Medvedev war im ersten Match gegen Hurkacz erfolgreich. Zverev profitierte nach gewonnenem ersten Satz von einer verletzungsbedingten Aufgabe Berrettinis.

Hier gibt es die Matches bei den ATP Finals in Turin im Liveticker zum Nachlesen.

Matches des Tages:

Daniil Medvedev (RUS) - Hubert Hurkacz (POL) - 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Alexander Zverev (GER) - Matteo Berrettini (ITA) - 7:6 (9:7), 1:0 (Aufgabe Berrettini)

23:03 Uhr - Auf Wiedersehen

Es ist ein unerwartetes und auch unschönes Ende des Wettkampftags. Wünschen wir Matteo Berrettini alles Gute, und dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Ich verabschiede mich für heute. Morgen geht es hier ab 14:00 Uhr mit den Matches der grünen Gruppe weiter. Auf Wiedersehen!

23:01 Uhr - Zverev - Berrettini - 7:6 (9:7), 1:0

Für Zverev geht es am Dienstag damit gegen Daniil Medvedev weiter. Sollte Berrettini das Turnier nicht fortsetzen können, würde ein weiterer Italiener nachrücken. Jannik Sinner wäre als neuntbester Spieler des Jahres erster Ersatzmann.

22:55 Uhr - Zverev - Berrettini - 7:6 (9:7), 1:0

Aber das wird nichts mehr. Der Aufschlag Berrettinis ist ein besserer Einwurf, er verschlägt die Vorhand und muss unter Tränen aufgeben. Und das auch noch vor heimischem Publikum. Ist das schade.

22:51 Uhr - Zverev - Berrettini - 7:6 (9:7), 1:0

Berrettini wird am Oberarm oder der Schulter behandelt. Das Match wird fortgesetzt. Hoffen wir das Beste, für den Römer.

22:47 Uhr - Zverev - Berrettini - 7:6 (9:7), 1:0

Das sieht bitter aus: Berrettini verschlägt eine Vorhand und reagiert frustriert. Zuerst dachte man an Ärger über seinen Fehler, aber er legt den Schläger zur Seite, geht zur Bank und lässt sofort den Physiotherapeuten holen. Das Match ist unterbrochen und der Wimbledonfinalist anscheinend den Tränen nahe.

22:43 Uhr - Zverev - Berrettini - 7:6 (9:7), 1:0

Der zweite Satz beginnt mit einem problemlosen Aufschlagspiel Zverevs zum 1:0. Und beim anschließenden Aufschlagspiel Berrettinis agiert Zverev mutiger als in Satz eins, steht dichter an der Grundlinie. Er holt sich den Breakball, vergibt den aber mit einem Returnfehler. Es geht mehrmals über Einstand.

22:30 Uhr - Zverev - Berrettini - 7:6 (9:7)

Zverev kommt ans Netz vor und holt sich mit dem Rückhand-Passierschlag den nächsten Satzball. Aber Berrettini kontert seinerseits nach gutem Return ebenfalls mit dem Passierball. 7:7. Es folgt der Aufschlagweinner Zverevs zum 8:7. Und dann landet der Return des Deutschen genau auf der Linie. Der Italiener kann nicht mehr reagieren, und Zverev holt sich einen schwierigen ersten Satz mit 9:7 im Tiebreak.

22:26 Uhr - Zverev - Berrettini - 6:6 (6:6)

Die Vorhand Berrettinis gliegt von der Netzkante ins Aus. Zverev holt sich das Minibreak zurück. Und mit einem Aufschlagwinner holt er sich kurz darauf den ersten Satzball. Aber Berrettini kontert mit einem Aufschlagwinner. 6:6.

22:21 Uhr - Zverev - Berrettini - 6:6 (2:4)

Berrettini erarbeitet sich hier die Chancen, nutzt sie abe rnicht konsequent genug. Das ist das Glück für Zverev, der in dieser Phase des Matches eher der etwas schwächere Spieler ist und auch sehr weit hinter der Grundlinie steht. ABer jetzt kratzt ein Passierball des Italieners noch die Grundlinie, und er holt sich damit das Minibreak zum 4:2.

22:15 Uhr - Zverev - Berrettini - 6:6

Jetzt wackeln beide stark. Sowohl Berrettini als auch Zverev agieren jetzt zu fehlerhaft, verschlagen teils vermeintlich einfache Bälle. Erneut holt sich Berrettini mit einem Vorhandwinner den Satzball. Und dann schlägt Zverev anscheinend den Aufschlagwinner. Aber der Ball war im Aus, wie später die Kamera zeigt, doch Berrettini hat die Challenge nicht genommen! Riesiges Glück für Zverev. Es geht in den Tiebreak.

22:12 Uhr - Zverev - Berrettini - 5:6

Und wieder geht es für Zverev bei eigenem Aufschlag gegen den Satzverlust. Die Kulisse macht sich jetzt auch richtig bemerkbar, feuert Berrettini an. Und nach einem präzisen Angriffsball mit der Vorhand holt sich der Italiener den Punkt zum 0:30 aus Zverevs Sicht. Zverev zieht dank des Aufschlags zunächst noch einmal den Kopf aus der Schlinge, muss aber über Einstand gehen. Und dann werden die Shcläge des Deutschen wieder zu kurz, und Berrettini holt sich mit der Vorhand den Satzball, verschlägt dann aber den Return.

22:06 Uhr - Zverev - Berrettini - 5:6

Ganz starke Rückhand-cross von Zverev genau in die Ecke des Feldes. Er drängt Berrettini damit aus der Defensive und verwandelt zum 30:30. Und kurz darauf geht es bei Aufschlag Berrettini wieder über Einstand. Aber erneut bleibt der Italiener cool, serviert stark und gewinnt sein Spiel zum 6:5.

22:00 Uhr - Zverev - Berrettini - 5:5

Berrettini holt sich sein Aufschlagspiel zum 5:4. Und damit geht es für Zverev jetzt bei eigenem Service gegen den Satzverlust. Bei 40:15 patzt der Deutsche mit der Rückhand, und es wird etwas enger. Aber mit dem Volley am Netz macht er die Sache klar und gleicht zum 5:5 aus.

21:52 Uhr - Zverev - Berrettini - 4:4

Zverev gleicht zu null zum 4:4 aus, überzeugt unter anderem mit zwei Assen und einem starken Vorhandwinner auf dem Halbfeld.

21:47 Uhr - Zverev - Berrettini - 3:4

Die Rückhand von Berrettini landet im Netz. Zum dritten Mal geht es bei Aufschlag des Italieners über Einstand. Und mit einem tollen Passierball holt sich Zverev den Breakball, den er aber wieder nicht nutzen kann. Erneut holt er sich den Spielgewinn. Hoffentlich aus deutscher Sicht muss sich Zverev über die vergebenen Breakchancen nicht noch ärgern.

21:42 Uhr - Zverev - Berrettini - 3:3

Auf den Aufschlag kann Zverev sich heute wieder verlassen. Mit einem Ass durch die Mitte des Feldes verwandelt er den Spielball zum 3:3. Insgesamt kommen beide bisher hauptsächlich über das Service. In den Ballwechseln fehlt Zverev noch etwas die Länge und Berrettini die Sicherheit.

21:36 Uhr - Zverev - Berrettini - 2:3

Berrettini holt sich den Spielgewinn zum 3:2. Beim Spielball beweist der Italiener viel Übersicht und verwandelt schließlich mit dem Volley am Netz.

21:31 Uhr - Zverev - Berrettini - 2:2

Auch wenn Zverev bisher zweimal dicht am Break war, der Deutsche agiert weiterhin etwas vorsichtig. Kommt Berrettini in die Ballwechsel, ist der Italiener derjenige, der Druck macht. Und Zverev hat Glück, dass sein Gegner den einen oder anderen Fehler zuviel einstreut. 2:2.

21:26 Uhr - Zverev - Berrettini - 1:2

Nach einem Rahmentreffer Berrettinis fliegt der Ball weit ins Aus. Erneut muss der Römer über Einstand gehen. Und ein starker Ballwechsel endet mit dem Fehler Berrettinis beim Stoppball. Wieder hat Zverev die Chance zum Break, die sein Gegner aber mit einem tollen Aufschlag abwehrt. Auch diesmal übersteht er die kritische Situation gut und holt sich den Spielgewinn.

21:20 Uhr - Zverev - Berrettini - 1:1

Zverev fehlt in der Anfangsphase etwas die Aggressivität. Die Schläge aus den Ballwechseln heraus kommen beim Deutschen noch zu kurz. Beim Aufschlag riskiert er dafür schon viel, serviert unter anderem ein Ass mit dem zweiten Service. Er gewinnt sein Spiel zum 1:1.

21:16 Uhr - Zverev - Berrettini - 0:1

Los geht es mit Aufschlag Berrettini. Der Italiener sucht noch etwas den Rhythmus. Und nach einem Vorhandfehler, hat er schon Breakball gegen sich. Doch Zverev ist in der Folge nicht aktiv genug und lässt seine Chance liegen. Den zweiten Breakball des Deutschen kurz darauf wehrt Berrettini mit einem starken Aufschlag ab. Er holt sich doch noch sein Spiel zum 1:0.

21:05 Uhr - Zverev - Berrettini

Die beiden Spieler betreten den Platz. Es ist das fünfte Aufeinandertreffen. Zverev hat bisher drei der vier Matches für sich entscheiden können, darunter auch das bisher einzige Duell auf Hartplatz. Er gewinnt die Wahl und entscheidet sich für Rückschlag.

20:55 Uhr - Zverev - Berrettini

Der erste Auftritt von Alexander Zverev steht bevor. Der Olympiasieger bekommt es im zweiten Spiel der roten Gruppe mit dem Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini zu tun. Der Hamburger ist favorisiert, aber Berrettini ist nicht zu unterschätzen und hat natürlich auch das Publikum hinter sich.

16:19 Uhr - Bis später!

Daniil Medvedev ist also seiner Favoritenstellung gerecht geworden. Hubert Hurkacz hat gegen den Weltranglisten-Zweiten immerhin einen Satz gewonnen, was je nach Verlauf der Gruppenspiele noch wichtig werden kann. Heute Abend trifft Alexander Zverev auf Matteo Berrettini im zweiten Spiel der roten Gruppe. Ich melde mich um 21:00 Uhr zurück. Bis später!

16:15 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Medvedev serviert zum Matchgewinn. Und der Russe holt sich zwei Matchbälle. Und dann serviert er stark, macht den Punkt zu und holt sich den letztlich verdienten Dreisatzsieg. Wenn auch mit Mühe geht der Durchgang und damit das Match doch noch an den Favoriten.

16:10 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 6:3, 5:4

Das war nervenstark von Hurkacz. Er dreht einen 0:30-Rückstand und holt sich vor allem dank guter Aufschläge den Spielgewinn zum 4:5.

16:07 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 6:3, 5:3

Im Moment ist es sehr schwer vorstellbar, wie Hurkacz hier das nötige Break schaffen will. Medvedev agiert bei eigenem Service sehr konzentriert, spielt jeden Punkt konsequent zu Ende und erhöht zu null auf 5:3. Noch ein Spiel fehlt dem Russen zum ersten Sieg.

16:04 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 6:3, 4:3

Medvedev spaziert durch sein nächstes Aufschlagspiel, führt mit 4:2. Hurkacz zieht anschließend nach und kommt auf 3:4 heran. Beim Spielball für den Polen landet der Return seines Gegners im Aus.

15:58 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 6:3, 3:2

Hurkacz erfüllt seine Pflichtaufgabe und gewinnt sein Aufschlagspiel zum 2:3. Beim Spielball punktet er mit einem schönen Rückhand-Longline. Aber langsam aber sicher braucht der Pole das Break, um im Match zu bleiben.

15:55 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 6:3, 3:1

Fantastischer Punktgewinn von Medvedev. Der Russe liefert sich mit Hurkacz im Ballwechsel einen packenden schlagabtausch und verwandelt mit einem glänzenden Rückhand-Crossball. Auch ansonsten läuft weiter alles nach Wunsch für die Nummer zwei der Welt. Mit einem Aufschlagwinner punktet er zum 3:1.

15:47 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 6:3, 2:0

Medvedev ist jetzt komplett auf Kurs. Der Russe dominiert inzwischen die Ballwechsel, verteilt die Bälle schön und lässt Hurkacz laufen. Mit einem Aufschlagwinner verwandelt er den Spielball zum 2:0.

15:44 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 6:3, 1:0

Der Start in den dritten Satz könnte für Medvedev nicht schlechter beginnen. Nach einem Vorhandfehler hat der Pole zwei Breakbälle gegen sich. Und mit einem Smash am Netz nutzt Medvedev den zweiten zum 1:0.

15:37 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 6:3

Mit einem sehr guten Aufschlag durch die Mitte des Feldes holt sich Medvedev Satzball Nummer drei. Und den verwandelt der Russe mit einem gut platzierten Vorhand-Crossball. 6:3 für den Favoriten. Es geht in den dritten Durchgang.

15:35 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 5:3

Nach einem weiteren mühelosen Aufschlagspiel von Hurkacz serviert Medvedev jetzt zum Satzgewinn. Am Netz holt sich der US-Open-Sieger seine ersten beiden Satzbälle. Beim ersten steht er schlecht zum Ball und verschlägt die Vorhand. Und beim zweiten folgt der Doppelfehler! 40:40.

15:28 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 5:2

Zu null holt sich Hurkacz den Spielgewinn zum 2:4 und bleibt damit an Medvedev dran. Aber der Russe muss für den Satzausgleich ja jetzt nur noch seine Aufschlagspiele gewinnen und macht das in diesem Fall mühelos. Mit einem Ass durch die Mitte des Feldes verwandelt er den Spielball zum 5:2.

15:23 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 4:1

Medvedev muss über Einstand gehen, holt sich aber mit einem starken Rückhand-Crossball den Punkt zum Spielball. Und den verwandelt der Favorit zum 4:1. Wir nähern uns einem dritten Satz.

15:16 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 3:0

Medvedev agiert jetzt insgesamt auch mutiger als noch im ersten Durchgang. Der Weltranglisten-Zweite sucht die Grundlinien, und es wird belohnt. Zu null holt er sich sein Service zum 3:0.

15:13 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7), 2:0

Medvedev gewinnt sicher sein erstes Spiel im zweiten Satz. Anschließend patzt Hurkacz zunächst mit der Vor- und dann in der Rückhand. Zum ersten Mal überhaupt heute hat ein Spieler Breakchancen, und es ist Medvedev. Und bei der zweiten drängt der Russe seinen Gegner in die Defensive und punktet zum 2:0.

15:04 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:7 (5:7)

Der Crossball von Medvedev segelt ins Aus. Und damit holt sich Hurkacz den ersten Satz mit 7:5 im Tiebreak. Das ist durchaus eine Überraschung, aber es ist nicht unverdient. Hurkacz hat sehr mutig agiert in diesem Satz und wurde dafür belohnt.

15:02 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:6

Hurkacz bleibt mutig, kommt wieder ans Netz vor und verwandelt den Rückhandvolley zum 5:2. Kurz darauf holt sich der Pole vier Satzbälle. Den ersten wehrt Medvedev mit einem sehr guten Return ab. Beim zweiten verzieht Hurkacz den Return. Beim dritten punktet Medvedev mit starkem Aufschlag.

14:59 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:6

Durch einem Vorhandfehler gibt Hurkacz das Minibreak wieder aus der Hand. Anschließend überzeugt der Außenseiter aber erneut am Netz und verwandelt schließlich mit dem Passierball zum 4:2 beim Seitenwechsel.

14:57 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:6

Das war ganz stark von Hurkacz. Er erläuft noch einen guten Stopp von Medvedev, wird anschließend zur Wand am Netz und macht den Punkt. Erstes Minibreak für den Polen zum 2:0 im Tiebreak. Medvedev verwandelt anschließend mit der Rückhand zum 1:2.

14:54 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 6:6

Hurkacz hat im Eiltempo sein Service zum 6:5 gewonnen, sodass es für Medvedev jetzt wieder bei eigenem Aufschlag gegen den Satzverlust geht. Wieder lässt der Pole allerdings die eine oder andere Möglichkeit mit einem unerzwungenen Fehler liegen. Satz eins geht in den Tiebreak.

14:49 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 5:5

Beim Stand von 30:30 schnuppert Hurkacz kurz am Satzball, vergibt dann aber eine Chance mit der Vorhand von der T-Linie. Beim Spielball serviert Medvedev stark und verwandelt mühelos mit dem Smash am Netz.

14:44 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 4:5

Hurkacz erfüllt seine Pflicht weiterhin souverän. Mit einem exakt platzierten Vorhandlongline verwandelt der Pole den Spielball zum 5:4. Und damit steht Medvedev gleich etwas unter Druck. Er muss sein Service durchbringen, um im Satz zu bleiben.

14:40 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 4:4

Wieder hat Medvedev keinerlei Probleme bei eigenem Service. Die Aufschlagspiele des Weltranglisten-Zweiten gehen jetzt noch schneller durch als die seines Gegners. Insgesamt wirkt der Russe jetzt gefühlt etwas besser als der Pole. Aber Hurkacz hält stark dagegen.

14:37 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 3:4

Es ist im Moment noch ein etwas unspektakuläres Spiel, was aber vor allem daran liegt, dass beide hier sehr konzentriert auftreten und die Punkte schnell über das Service verwandeln. Hurkacz reagiert jetzt aber am Netz blitzschnell und glänzt mit einem wunderschönen Stopp. Den bisher längsten Ballwechsel des Matches entscheidet Medvedev mit einem Winner gegen die Laufrichtung seines Gegners für sich. Das Spiel geht aber an Hurkacz. Weiterhin gibt es keine Breaks.

14:29 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 2:3

Medvedev gleicht ohne Schwierigkeiten zum 2:2 aus. Hurkacz überzeugt anschließend erneut mit vielen Aufschlagwinnern. Sobald die Ballwechsel aber länger werden, ist meistens Medvedev am Drücker. Das kann Hurkacz aber diesmal vermeiden. Zu null holt er sich das Service zum 3:2.

14:23 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 1:2

Das ist ärgerlich für Hurkacz. Der Pole muss aus dem Halbfeld nur verwandeln, nimmt den Ball aber ohne ihn aufspringen zu lassen und schlägt ihn weit ins Aus. Nach 40:0 steht es inzwischen 40:40. Aber der Außenseiter holt sich am Netz schließlich doch noch den Punkt zum Spielgewinn.

14:18 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 1:1

Hurkacz startet druckvoll, findet auch bei Aufschlag Medvedev gut in die Ballwechsel. Der Pole versucht, die Bälle schön über das Feld zu verteilen. Dennoch bringt auch Medvedev schließlich sein Spiel durch. Es steht 1:1.

14:15 Uhr - Medvedev - Hurkacz - 0:1

Das ist ein starker Auftakt von Hurkacz. Der Pole serviert blitzsauber und lässt seinen Gegner kaum in die Ballwechsel kommen. Nur einmal konnte Medvedev den Return überhaupt ins Feld seines Gegners bringen. 1:0 für den Polen.

14:08 Uhr - Medvedev - Hurkacz

Die Einspielphase beginnt. Medvedev hat die Wahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Hurkacz wird also zum Auftakt servieren.

14:00 Uhr - Medvedev - Hurkacz

Medvedev geht als klarer Favorit in die Partie. Der Russe ist nicht nur amtierender US-Open-Sieger sondern auch Titelverteidiger bei den ATP Finals. Vergangenes Jahr fand das Match allerdings noch in der O2-Arena in London statt.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Wettkampftag der ATP Finals in Turin. Sebastian Würz begleitet Euch durch das Turniergeschehen. Um 14:00 Uhr geht es los mit dem Match zwischen Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz. Ab 21:00 Uhr spielt Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini.

