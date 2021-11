"Ich weiß wirklich nicht, wie ich das gemacht habe", erklärte Ruud nach seinem Coup . "Es ist ein großartiges Gefühl. Ich sehe mich im Moment ja nicht als Nummer vier der Welt, stehe aber jetzt in den Halbfinals. Ich versuche einfach, auf dem Momentum aufzubauen."

Rublev wurde seiner Favoritenrolle zunächst gerecht. Im dritten Spiel schaffte der Russe das erste Break zum 2:1, ehe er mit drei Spielgewinnen in Serie auf 5:1 davonzog.

Ruud fand nicht in seinen Rhythmus und leistete sich zu viele unforced errors.

"Er macht Fehler, die man so nicht oft bei ihm sieht", monierte der dreimalige Davis-Cup-Sieger Patrik Kühnen bei "Sky". Überdies lasse es Ruud beim Aufschlag an Varianten fehlen. "Rublev weiß genau, was ihn erwartet und kann sich sehr gut darauf einstellen", so Kühnen. Nach 35 Minuten machte der Russe den Sack in Satz eins zu.

In der Folge steigerte sich Ruud deutlich.

Der 22-Jährige musste zwar erneut das Service zum 1:2 abgeben, antwortete aber mit dem Re-Break. Die Zuschauer im Pala Alpitour honorierten das sofort mit großem Applaus, Ruud hatte das Momentum nun auf seiner Seite. Im zwölften Spiel schlug der Weltranglistenachte erneut zu und holte sich per Break das 7:5.

Den ersten Nadelstich im dritten Satz setzte indes Rublev, der dem Skandinavier das Aufschlagspiel zum 3:2 abnahm.

Ruud lässt sich auch in Satz drei nicht abschütteln

Beeindruckend: Ruud kam erneut zurück, blieb mit dem Re-Break dran. Die Entscheidung fiel schließlich im Tiebreak. Nach zwei Stunden und 23 Minuten verwandelte Ruud seinen zweiten Matchball.

Im letzten Match der Gruppenphase trifft Novak Djokovic um 21:00 Uhr ( im Liveticker ) auf Nachrücker Cameron Norrie. Die Partie hat auf die Platzierungen in der Grünen Gruppe allerdings keinen Einfluss mehr.

