WM-Halbfinale oder Urlaub? Alexander Zverev steht bei seinem letzten Gruppenspiel gegen Hubert Hurkacz gehörig unter Druck. Nur ein Sieg bringt den Hamburger sicher in die K.o.-Runde. Sollte er in Turin seine zweite Niederlage kassieren, dürfte er sich wohl in den geplanten Urlaub auf die Malediven verabschieden.

Doch daran verschwendet der 24-Jährige aktuell noch keine Gedanken. Stattdessen gab er sich nach der knappen Niederlage gegen Daniil Medvedev entschlossen, den Halbfinal-Einzug nun eben im letzten Spiel klar zu machen. "Ich habe immer noch die Chance, das Turnier zu gewinnen. Daran denke ich", sagte der Weltranglistendritte und betonte: "Das Turnier ist noch nicht vorbei."

Ad

Zverev und Hurkacz trafen bisher erst einmal auf der ATP Tour aufeinander. 2019 siegte der Deutsche im Achtelfinale beim Masters in Madrid in drei Sätzen. Doch das ist zwei Jahre her und beide Spieler haben sich seitdem extrem weiterentwickelt, was sich allein daran zeigt, dass sie sich nun beim Turnier der Saisonbesten wiedersehen.

ATP Finals Dank Aufholjagd: Ruud feiert historischen Sieg gegen Nachrücker Norrie VOR 11 STUNDEN

Hurkacz sei seither "deutlich besser geworden", lobte Zverev seinen Gegner vor der Partie. "Wir haben vor zwei Jahren auf Sand gespielt und sind jetzt beide andere Spieler", sagte er, zudem sei 2019 "mein schlechtestes Jahr auf der Tour" gewesen. Das Duell in Turin werde daher "komplett anders", prophezeite der Olympiasieger.

Alexander Zverev gegen Hubert Hurkacz ab 14:00 Uhr hier im Liveticker.

ATP Finals live im Ticker: Matches des Tages

14:00 Uhr: Alexander Zverev (GER) - Hubert Hurkacz (POL)

INFO - Herzlich Willkommmen

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der roten Gruppe bei den ATP Finals in Turin. Alexander Zverev kämpft heute gegen Hubert Hurkacz um seine dritte Halbfinal-Teilnahme bei der inoffiziellen Tennis-WM. Dazu muss aber ein Sieg her. Tobias Laure begleitet für euch die Partie ab 14:00 Uhr hier im Liveticker. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: Die "Maestra" schlägt zurück: Muguruza gewinnt WTA-Finale

Tsitsipas erklärt Finals-Aus - Ellenbogen-Spezialist soll helfen

Tennis Wo ist Peng Shuai? Mail beunruhigt WTA VOR 13 STUNDEN