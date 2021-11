Besonders der Aufschlag kam bei der ehemaligen Nummer eins deutlich sicherer als bei ihrer estnischen Gegnerin. Einen Doppelfehler suchte man bei Muguruza im Finale vergebens. Kontaveit hingegen produzierte sechs Doppelfehler.

Auch bei der Aufschlagsquote, der Gewinnquote beim ersten Aufschlag oder den Returnschlägen hatte die Spanierin klar die Nase vorn. Beim ersten Aufschlag etwa brachte Muguruza 63,2 Prozent ihrer Schläge ins Feld, Kontabeit nur 51,7 Prozent.

Durch ihren Sieg in Mexiko klettert Muguruza in der neuen Weltrangliste auf Position drei.

Nach dem Finale erklärte die 28-Jährige, die in den vergangenen Jahren einige sportliche Rückschläge erleiden musste: "In den letzten beiden Jahren habe ich nicht gespielt wie zuvor. Ich habe nicht schlechtes Tennis gespielt. Ich war einfach nicht wirklich da und bei den Grand Slams immer nicht lange dabei."

Muguruza will Spitzenposition angreifen

Für Muguruza, 2016 Siegerin der French Open und 2017 in Wimbledon erfolgreich, ist es der krönende Abschluss eines Comeback-Jahres. Nach drei Jahren jenseits der Top 10 hat sie auch die Turniere in Dubai und Chicago gewonnen. "Ich hatte aber immer das Gefühl, dass es in mir steckt", meinte die Spanierin.

Sie sei daher "einfach glücklich, denn ich konnte mir selbst beweisen, dass ich die Beste sein kann, die 'Maestra', wie man im Spanischen sagt. Das bringt mich für das kommende Jahr in eine tolle Ausgangsposition im Ranking."

Muguruza hat somit große Ziele für 2022. Auf die Nummer eins Ashleigh Barty fehlen etwas weniger als 2000 Punkte. Im Jahr 2017 hatte die Spanierin bereits für vier Wochen die Spitzenposition der Weltrangliste inne.

(mit SID)

