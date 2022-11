Für Carlos Alcaraz ist die Situation ganz einfach: Der 19-Jährige muss abwarten, wie seine beiden Konkurrenten um die Nummer eins in Turin abschneiden.

Denn Alcaraz (6820 Punkte) fehlt beim Jahresabschlussturnier verletzungsbedingt. Seinen ersten Auftritt bei den ATP Finals muss der US-Open-Sieger daher verschieben. Auch bei Tsitsipas ist die Lage wenig kompliziert.

Denn der Grieche hat nur eine Chance auf den Spitzenplatz im Ranking: Er muss die ATP Finals gewinnen, ohne auch nur ein einziges Spiel abzugeben. Denn aktuell liegt Tsitsipas bei 5350 Zählern.

Mit den 1500 Punkten für einen Sieg in Turin würde der 24-Jährige Alcaraz überholen können. Bei allen anderen Szenarien bliebe Tsitsipas allerdings hinter dem jungen Spanier.

Für Nadal wiederum gibt es mehrere Möglichkeiten, um die Nummer eins zurückzuerobern . Am einfachsten wäre ebenfalls der Titel bei den ATP Finals. Ausgehend von seinen 5820 Zählern plus den 1500 Punkten für einen Sieg würde der 22-malige Grand-Slam-Sieger klar an Alcaraz vorbeiziehen.