"Wenn also irgendetwas Illegales in den Getränken war, die sie gemischt haben - was sie während der Spiele ständig tun - ist es wahrscheinlich, dass er darauf positiv getestet würde", erklärte McEnroe, der jüngere Bruder von Tennislegende John McEnroe.

Beim Masters in Paris hatte Ulises Badio, der Physiotherapeut des 35-Jährigen, im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas ein Getränk gemischt.

Ein Zuschauer filmte die ganze Situation und zeigte sich hinterher irritiert , dass die Djokovic-Box das Getränkemixen geheim halten wollte. Das Video wurde seither über 15 Millionen Mal angeschaut.

Doch schon kurze Zeit später erhielt der Serbe Unterstützung. Profi-Kollege John Millman etwa meinte , das Ganze sei eine "lächerliche Vorstellung, dass etwas nicht stimmt. Das Stadion voll, überall Kameras."

Auch Djokovic-Ehefrau Jelena verteidigte ihren Mann auf Twitter vehement gegen die Spekulationen und Anschuldigungen . "Ich sehe nichts Fragwürdiges. Vielmehr sehe ich Menschen, die versuchen, ihre Angelegenheiten privat zu halten, in einer Welt, in der jeder glaubt, das Recht zu haben, eine Kamera auf dich zu richten, wann immer er will", schrieb die wütende Gattin und ergänzte: "Anscheinend ist man heutzutage zwielichtig, wenn man privat sein will/versucht, privat zu sein."

