Tennis

ATP Finals 2022: Taylor Fritz bezwingt Félix Auger-Aliassime und spielt im Halbfinale gegen Novak Djokovic

Taylor Fritz schlägt bei den ATP-Finals in Turin im entscheidenden Gruppenspiel Félix Auger-Aliassime 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2. Damit zieht der Nachrücker für den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz erstmals in seiner Karriere in da Halbfinale bei den Finals ein. Der US-Amerikaner bekommt es in der Runde der letzten Vier mit Topfavorit Novak Djokovic zu tun.

00:01:31, vor 21 Minuten