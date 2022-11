Tennis

ATP Finals - Rafael Nadal nach Aus in Vorrunde: Werde für Weltspitze "sterben"

Rafael Nadal ist bei den ATP Finals in Turin bereits in der Vorrunde gescheitert. Nach der Pleite gegen Félix Auger-Aliassime äußerte der Spanier Zweifel, ob er wieder sein Top-Niveau erreichen kann. Keinen Zweifel ließ er jedoch daran, dass das Feuer in ihm weiterhin ungebändigt brennt.

00:00:49, vor 12 Minuten