Mischa Zverev ließ die Korken knallen. "Er kann einfach alles. Er spricht auch perfekt Italienisch", sagte der "Sky"-Experte über den frisch gebackenen ATP-Weltmeister Novak Djokovic.

Nach seinem souveränen Zweisatz-Sieg gegen den Norweger Casper Ruud hatte Djokovic das Publikum in Turin mit einer kurzen Ansprache auf italienisch endgültig auf seine Seite gezogen.

Damit angefangen hatte er auf dem Platz. Djokovic spielte hochkonzentriert mit einer an diesem Abend überragenden Vorhand und einem sehr guten Aufschlag. Er ließ nicht eine Breakchance zu und machte in den entscheidenden Momenten seine beste Schläge.

"Er war einfach zu gut, zu fokussiert. Er war körperlich sehr frisch und hat sich perfekt bewegt", analysierte Zverev. Patrick Kühnen äußerte bei "Sky" ebenfalls seine Bewunderng für Djokovic: "Egal, was Ruud probiert hat - Novak hatte auf alles eine Antwort. Das war eine fehlerlose Leistung. Wir haben bei den Big Points de besten Novak Djokovic in absoluter Bestform gesehen."

Novak Djokovic spürt große Erleichterung

Mit seinem sechsten WM-Titel zog Djokovic mit Roger Federer gleich und ist mit 35 Jahren der älteste Sieger. "Mit 35 spielst du normalerweise Jungsenioren, aber nicht auf Top-Niveau mit den Besten der Welt", sagte Zverev anerkennend: "Er ist zwar nicht die Nummer eins dieses Jahr, er ist Weltmeister. Das gibt ihm Selbstvertrauen für das nächste Jahr nach einem schwierigen Jahr."

Djokovic spürte in erster Linie "große Erleichterung und große Befriedigung". "Es war ein schwieriges Jahr, das schwierigste meiner Karriere. Das ganze Jahr war so schwierig zu planen. Ich wusste oft nicht, welches Turnier ich spielen kann und ob ich hier und dort einreisen kann. Es war eine einzige Achterbahnfahrt", sagte er.

Über die Umstände wollte er nicht mehr allzu viele Worte verlieren. "Ich habe 1000 Mal über dieses so ungewöhnliche Jahr gesprochen. Ich werde es nicht noch einmal wiederholen. Die Leute, die Tennis verfolgen, wissen Bescheid", so Djokovic.

An sein Team richtete er eine emotionale Botschaft. "Nur Ihr wisst, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Ihr habt mir immer eine Schulter zum Anlehnen oder auch zum Weinen gegeben. Das werde ich nie vergessen und werde Euch immer dankbar sein. Dieses Trophäe gehört mir und Euch zu gleichen Teilen."

Mit Power und Touch: Djokovic gewinnt Finals-Finale gegen Ruud

Casper Ruud stark beeindruckt von Novak Djokovic

Die Tatsache, dass er sieben Jahre auf seinen sechsten WM-Titel warten musste, mache den Sieg "noch ein Stück besser", sagte Djokovic, der für seinen unterlegenen Gegner noch ein paar Nettigkeiten übrig hatte.

"Gratulation, Casper, für eine großartige Saison. Ich weiß, wie hart du arbeitest. Du bist eine Inspiration für uns alle. Es wird nicht mehr lange dauern, bis du deine Hände an den großen Pokalen haben wirst", sagte er.

Ruud, der 2022 in zwei Grand-Slam-Finals und im Endspiel von Turin stand, gab die Blumen artig zurück. "Novak, ich ziehe den Hut vor dir. Nach allem, was du durchgemacht hast, hier so aufzutrumpfen, ist sehr beeindruckend."

Novak Djokovic: "Spüre immer noch große Motivation"

Er selbst habe ein "tolles Jahr mit vielen Höhen und ein paar Tiefen" gehabt. "Vielen Dank an mein Team, dass mich jeden Tag motiviert, mich jeden Tag pusht. Ohne Euch wäre ich sicher nicht da, wo ich bin", sagte Ruud.

Djokovic ließ zum Ende der Veranstaltung in Turin noch einen raus. Im Gespräch mit Eurosport richtete er eine Kampfansage an die Konkurrenz.

"Ich habe ab Mitte des Jahres das Tennis gespielt, das ich spielen kann und seit meinem Wimbledon-Sieg nur ein Match verloren. Ich spüre immer noch eine große Motivation, Titel zu gewinnen und möchte damit in Australien weitermachen. Melbourne ist mein erfolgreichstes Grand-Slam-Turnier, ich bin so glücklich, dort wieder spielen zu dürfen", sagte Djokovic.

Nach ein paar Wochen Pause geht es für Djokovic zurück in sein Wohnzimmer nach Melbourne, wo er bereits neun Mal triumphierte. Der Favorit steht jetzt schon fest ...

