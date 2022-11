Angesprochen auf die Rivalität zum Konkurrenten sprachen sowohl Nadal als auch Djokovic in den höchsten Tönen.

"Ich bin wirklich privilegiert, die Rivalität zu haben, die wir über die Jahre hinweg hatten", sagte der Serbe in einem Interview mit der "ATP". "Wir respektieren uns sehr, wir treiben uns gegenseitig an die Grenzen und motivieren uns, noch höher zu gehen", so Djokovic.

Die Empfindung des Weltranglistenachten beruht auf Gegenseitigkeit. Auch Nadal hatte nichts als Lob für seinen Rivalen übrig. Besonders die Langlebigkeit des 35-Jährigen bewundert der Spanier im selben Interview: "Er ist in der Lage, super professionell zu sein, seinen Körper zu kontrollieren und die Leidenschaft zu behalten", sagte der 22-fache Grand-Slam-Sieger.

"Egal, wie die Dinge laufen, er macht immer weiter bis zum Ende, und das ist etwas sehr Schwieriges, besonders in einer sehr langen Karriere nach all den Erfolgen." Nadal schob nach: "Die Leidenschaft und die Liebe zum Spiel beizubehalten, ist etwas, das ich sehr bewundere."

Lange Karriere, viele Duelle

Insgesamt standen sich Djokovic und Nadal 59 Mal auf der ATP-Tour gegenüber. Nadal führt knapp mit 30 Siegen bei 29 Niederlagen.

Beide könnten im Laufe dieser Woche in der K.o.-Phase der ATP-Finals in Turin zum 60 Mal aufeinandertreffen. Geht es nach Mitstreiter Casper Ruud, darf es gerne dazu kommen: "Wenn sie gegeneinander spielen, ist das meiner Meinung nach mit das Aufregendste, was man im Sport beobachten kann."

