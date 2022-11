Zudem sei er weiter "in einer hohen Position in der Rangliste und konkurrenzfähig". Nadal ergänzte: "Man weiß nie, was passieren kann. Es hängt immer von verschiedenen Faktoren ab; einige davon kann man kontrollieren, andere wiederum kann man nicht beeinflussen."

In diesem Sommer musste der 36-Jährige lange aufgrund einer Bauchmuskelverletzung pausieren, nach seinem Aus bei den US Open zog sich Nadal zudem fast zwei Monate aus dem Turniergeschehen zurück.

Ad

Anfang Oktober wurde der Spanier erstmals Vater. Erst zum Paris-Masters kehrte Nadal auf die Tour zurück. Einzig zum Abschied von Roger Federer beim Laver Cup Ende September schaute er kurz vorbei.

Billie Jean King Cup Billie Jean King Cup: Schweiz und Tschechien komplettieren Halbfinale VOR 17 STUNDEN

Der Schweizer hatte seine Karriere dort mit 41 Jahren beendet. Ob Nadal auch solange spielen kann, wird sich zeigen.

Nadal kann mit Sieg wieder Nummer eins werden

"Sagen wir also, ich bin super glücklich, dass ich mit 36 da bin, wo ich jetzt bin. Mal sehen, ich möchte einfach weitermachen und die Tatsache genießen, dass ich jedes Jahr spiele, was für mich ein Geschenk ist", erklärte der 22-malige Grand-Slam-Sieger, der am Sonntag mit dem Match gegen Taylor Fritz (USA) in die ATP Finals startet.

Mit einem Sieg beim Abschlussturnier, das Nadal bisher noch nicht gewinnen konnte, würde er Carlos Alcaraz von der Spitze der Weltrangliste verdrängen. Sein junger Landsmann musste für Turin verletzungsbedingt absagen. Fritz rückte dafür nach.

Das könnte Dich auch interessieren: Djokovics Vater fürchtet nächsten Eklat in Australien: "Situation ist dieselbe"

Erstes Spiel als Papa: Nadal verliert gegen Paul

Next Generation ATP Finals Überraschung bei Next Gen Finals: Draper kegelt Musetti raus UPDATE GESTERN UM 09:51 UHR