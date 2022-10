Tennis

ATP Florenz: Oscar Otte liefert Félix Auger-Aliassime guten Fight über drei Sätze

Oscar Otte scheitert beim ATP-Turnier in Florenz in Runde zwei an Félix Auger-Aliassime mit 4:6, 7:6, 6:2. Der topgesetzte Kanadier trifft nun auf Brandon Nakashima (USA).

00:01:05, vor 30 Minuten