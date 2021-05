Publiziert 18/05/2021 Am 13:41 GMT | Update 18/05/2021 Am 13:58 GMT

Beim ATP Turnier in Genf bestreitet Roger Federer nach seinem Comeback Mitte März in Doha erst sein drittes Match im Jahr 2021. Zuvor hatte er fast ein Jahr aufgrund einer Knie-OP pausiert. Er bekommt es im Achtelfinale mit dem Spanier Pablo Andujar zu tun.

Federer tritt zum ersten Mal überhaupt beim Heimturnier in Genf an. Es soll auch eine Standortbestimmung für den Maestro vor den French Open in Roland-Garros werden.

Aufgrund des abgeänderten Rankings während der Coronapandemie ist der Schweizer trotz seiner langen Pause immer noch Weltranglisten-Achter. Andujar ist die Nummer 75 der Welt.

Hier gibt es das Match zwischen Roger und Federer und Pablo Andujar in Genf im Liveticker.

15:58 Uhr - Federer - Andujar - 0:1

Das Match beginnt mit Aufschlag Andujar. Und das ist ein souveränes Auftaktspiel für den Iberer. Er macht schnelle Punkte mit dem Aufschlag und über eine gut platzierte Vorhand und geht mit 1:0 in Führung.

INFO - Federer - Andujar

Es ist soweit: Andujar und Federer betreten den Platz. 100 Zuschauer sind auf der Anlage zugelassen. Aber die hört man, als der Lokalmatador aufläuft. Die Einspielphase beginnt.

INFO - Federer - Andujar

Der Auftritt des Lokalmatadoren steht unmittelbar bevor. Das Match zwischen Marin Cilic und Dominic Stricker, das vor Federer gegen Andujar angesetzt wurde, ist soeben zu Ende gegangen. Und auch wenn Sand nicht Cilic' bester Belag ist, muss man von einer großen Überraschung reden. Die Nummer 419 der Welt, der erst 18-jährige Stricker, hat in zwei Sätzen gewonnen.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum ersten Match von Roger Federer beim ATP Turnier in Genf. Gegen 16:00 Uhr soll das Match gegen den Spanier Pablo Andujar starten. Sebastian Würz ist hier live für Euch dabei.

