Tennis

ATP Gijón: Andy Murray feiert im Achtelfinale brillantes Comeback gegen Pedro Cachin

Andy Murray ist nach Satzrückstand gegen Pedro Cachin in das Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Gijón eingezogen. Der Schotte gewann dabei 2:6, 7:5, 7:6 (7:3). Murray trifft nun in der nächsten Runde auf den Amerikaner Sebastian Korda.

00:01:00, vor einer Stunde