Zverev hat sowohl im Einzel als auch im Doppel bereits zweimal das Finale in Halle erreicht. Zu einem Turniersieg in Westfalen reichte es für den Hamburger allerdings noch nicht.

Er wäre nach Philipp Kohlschreiber der zweite Deutsche im Viertelfinale des Turniers 2021. Jan-Lennard Struff scheiterte im Achtelfinale an Marcos Giron aus den USA.

Humbert ist allerdings nicht zu unterschätzen. Das unterstrich der Franzose in Runde eins mit einem Sieg gegen Rasenspezialist Sam Querrey aus den USA.

Hier gibt es die Partie zwischen Alexander Zverev und Ugo Humbert in Halle im Liveticker.

Ergebnis:

Alexander Zverev (GER/2) - Ugo Humbert (FRA)

Zum Einzelmatch:

Das Turnier im Livestream:

15:59 Uhr - Zverev - Humbert 0:1

Humbert kommt hier gut rein ins Spiel, serviert viele erste Aufschläge. Zverev kommt nicht in die Ballwechsel rein. Problemlos und zu null schnappt sich der Franzose das erste Spiel.

15:57 Uhr - Zverev - Humbert 0:0

Los geht's. Der Franzose serviert.

INFO - Zverev und Humbert mit Krimi in Runde eins

In Runde eins setzte sich Zverev in einem umkämpften deutschen Duell gegen Dominik Koepfer 6:4, 3:6, 6:3 durch. Humbert schlug den Sam Querrey (USA) ebenfalls in einem hart umkämpften Match 4:6, 7:6(4), 7:6(5).

INFO - Viertelfinalgegner steht bereits fest

Der Viertelfinalgegner des Siegers dieser Partie steht bereits fest. Der US-Amerikaner Sebastian Korda schlug den Japaner Kei Nishikori 2:6, 6:3, 7:5.

INFO - Zverev und Humbert betreten den Court

Alexander Zverev und sein französischer Kontrahent Ugo Humbert betreten den Centre Court in Halle.

INFO - Das Turnier in Halle bei Eurosport

Eurosport zeigt alle vier Matches heute live im TV bei Eurosport 1. Ihr könnt die Partien außerdem im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ sehen.

INFO - Herzlich Willkommen

Peer Kuni begrüßt Euch recht herzlich zum heutigen Wettkampftag bei den Noventi Open in Halle. Hier gibt es ab etwa 15:30 Uhr das Match zwischen Alexander Zverev und Ugo Humbert im Liveticker.

