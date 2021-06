Publiziert 19/06/2021 Am 13:12 GMT | Update 19/06/2021 Am 13:13 GMT

Beide hatten im Achtelfinale prominente Gegner geschlagen: Auger-Aliassime gewann gegen den zehnmaligen Turniersieger Roger Federer (Schweiz), Humbert schlug den Hamburger Alexander Zverev. Federer war als Titelverteidiger gestartet, nachdem die Auflage 2020 wegen der Coronakrise ausgefallen war.

Rublev, Nummer sieben der Weltrangliste, greift nach seinem neunten Titel auf der ATP-Tour. 2020 hatte er fünfmal triumphiert, unter anderem auf Sand in Hamburg. In diesem Jahr ist es nach dem Turniersieg in Rotterdam und dem Finale beim Masters in Monte Carlo seine dritte Endspielteilnahme.

(SID)

